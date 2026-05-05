В Сети распространился фейк о введении режима повышенной готовности с 30 апреля по 12 мая

Информация о введении режима повышенной готовности оказалась фейком

В распространившейся в соцсетях электронной листовке указано, что режим повышенной готовности вводится с 30 апреля по 12 мая. В этот период якобы ожидаются интенсивные тренировочные полеты авиации, усиление функционирования средств ПВО и РЭБ, временные ограничения использования воздушного пространства, возможны сбои работы спутниковой навигации, способные оказать влияние на устойчивость авиасообщения. Органам власти рекомендовано проработать меры по распределению пассажиропотока с авиационного транспорта на альтернативные.

Вместе с тем на сайте МЧС России распоряжение о введении режима повышенной готовности найти не удалось. При этом известно, что в случаях необходимости информация о любых ограничениях подобного рода прежде всего публикуется в официальных источниках.

Согласно закону № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», режим повышенной готовности для органов управления и сил РСЧС вводится посредством нормативных правовых актов. Среди них — постановления правительства РФ или правительственной комиссии.

Также известно, что МЧС России занимается чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, а не военными учениями. Тренировочные полеты авиации, ограничения воздушного пространства, усиление средств противовоздушной обороны и РЭБ — зона ответственности Министерства обороны и Росавиации.

Стоит отметить, что в тексте фейковой листовки не только не дана ссылка на конкретное распоряжение МЧС России, но и не указана должность Анатолия Супруновского — временно исполняющего обязанности заместителя министра МЧС России, что противоречит нормам официально-делового стиля. Кроме того, герб МЧС на листовке выглядит несколько иначе по сравнению с официальной эмблемой, утвержденной указом президента №1231. Очевидно, листовка сгенерирована искусственным интеллектом.

В действительности режим с 30 апреля по 12 мая был введен в регионах и касался медицинских организаций. Кроме того, в канале Минтранса РФ было опубликовано сообщение о том, что транспортный комплекс России перейдет в режим повышенной готовности с 30 апреля по 11 мая из-за прогнозируемого пассажиропотока в период майских праздников. При этом сведений об ограничении использования воздушного пространства в посте нет.

Также известно, что фейку предшествовала фальшивая рассылка по электронной почте органам местного самоуправления якобы за подписью глав регионов с требованием полностью закрыть воздушное пространство в период с 30 апреля по 12 мая в связи с учениями Министерства обороны РФ. Эта информация была опровергнута.

Фейк также был разоблачен на официальной странице ЦУР по Смоленской области. Там говорится, что в медийном пространстве появился фальшивый документ о мерах по борьбе с угрозами террористических актов из-за увеличения случаев нарушения воздушного пространства.

«Этот документ подделка. Его задача — напугать людей и посеять панику. Не верьте сомнительным источникам. В случае необходимости о любых ограничениях будет объявлено официально на страницах главы региона и в других официальных источниках», — говорится в сообщении.

Похожий случай был разоблачен оперативным штабом Краснодарского края.

Информация не распространилась в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».