08:58, 5 мая 2026Бывший СССР

В ВСУ от пропаганды ЛГБТ перешли к угрозам

ТАСС: Командование ВСУ начало отправлять бойцам в Сумской области угрозы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с провизией начало отправлять бойцам 155-й украинской отдельной механизированной бригады в Сумской области записки с угрозами, отговаривающими от дезертирства. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Вместе с бутылками питьевой воды и продуктами питания солдаты территориальной обороны получают записки с угрозами физического уничтожения в случае попыток выхода с позиций», — приводятся в публикации слова собеседника.

При этом, как сообщал военный эксперт Андрей Марочко, западные волонтеры ранее усилили поставки в ВСУ брошюр с пропагандой однополых браков и ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Отмечается, что подобные материалы также передавались на позиции вместе с провизией.

Ранее командир роты с позывным Касьян рассказал о появлении в ВСУ подразделений, полностью состоящих из женщин. По его словам, присутствие женщин в рядах украинской армии стало обычным явлением.

