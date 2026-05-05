Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:05, 5 мая 2026Силовые структуры

Вывозивших россиян в Сирию террористов арестовали

В Анапе арестовали 3 членов ячейки международной террористической организации
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Анапе суд арестовал троих членов ячейки международной террористической организации, вербовавших россиян и вывозивших их в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Краснодарскому краю.

Мера пресечена им избрана на время предварительного следствия.

Ранее сообщалось, что в ячейку входили граждане одной из Центрально-Азиатских республик. Члены организации устраивали конспиративные собрания и по заданию эмиссаров распространяли террористическую идеологию. Их задачей была обработка соотечественников для участия в деятельности террористической организации. Трое членов задержаны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар возмездия по Украине. В Одессе масштабный пожар, тысячи домов остались без газа, логистика ВСУ нарушена

    Опубликован архивный документ о потерях в ЧВК «Вагнер»

    ЕС выделил помощь армии Армении на 30 миллионов евро

    КМП США отработал переброску «убийц кораблей» NMESIS по воздуху

    В России стало больше пирамид и нелегальных кредиторов

    В Харькове произошли мощные взрывы

    53-летняя бывшая жена Лепса показала лицо без макияжа

    Повар предостерег от опасной для здоровья ошибки при приготовлении яиц

    Открыт способ замедлить разрушение мозга при болезни Альцгеймера

    Маршал назвал причину бесплатных выступлений в День Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok