Вывозивших россиян в Сирию террористов арестовали

В Анапе арестовали 3 членов ячейки международной террористической организации

В Анапе суд арестовал троих членов ячейки международной террористической организации, вербовавших россиян и вывозивших их в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Краснодарскому краю.

Мера пресечена им избрана на время предварительного следствия.

Ранее сообщалось, что в ячейку входили граждане одной из Центрально-Азиатских республик. Члены организации устраивали конспиративные собрания и по заданию эмиссаров распространяли террористическую идеологию. Их задачей была обработка соотечественников для участия в деятельности террористической организации. Трое членов задержаны.