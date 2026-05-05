Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:08, 5 мая 2026Силовые структуры

Вывозивших в Сирию людей из российского города задержали

В Анапе ФСБ накрыла ячейку международной террористической организации
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Анапе ФСБ накрыла ячейку международной террористической организации, которая вербовала людей для выезда в Сирию. Об этом сообщает ТАСС.

По данным силовиков, члены организации устраивали конспиративные собрания и по заданию эмиссаров распространяли террористическую идеологию. Их задачей была обработка соотечественников для участия в деятельности террористической организации. Трое членов задержаны.

В ячейку входили граждане одной из Центрально-Азиатских республик.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала создавшего шпионскую сеть в российском регионе агента украинской разведки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион в 1000 километров от границы всю ночь и утро атакуют дроны ВСУ. В городе воют сирены, БПЛА влетел в многоэтажку

    Вероятность прямого столкновения России и НАТО оценили

    Россияне полюбили спонтанные поездки по родной стране

    В России предупредили о тактическом ходе Зеленского и более массированных атаках ВСУ

    Минцифры заявило о согласовании оперативного открытия «белого списка» сайтов

    У второй планеты за орбитой Нептуна обнаружили атмосферу

    Пенсионерку на седьмом этаже горящего после удара БПЛА дома в Чебоксарах сняли на видео

    Вывозивших в Сирию людей из российского города задержали

    Президент Финляндии попытался объяснить мотивы Европы по Украине

    США ударили по двум шедшим с грузами в Иран гражданским катерам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok