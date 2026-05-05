Вывозивших в Сирию людей из российского города задержали

В Анапе ФСБ накрыла ячейку международной террористической организации, которая вербовала людей для выезда в Сирию. Об этом сообщает ТАСС.

По данным силовиков, члены организации устраивали конспиративные собрания и по заданию эмиссаров распространяли террористическую идеологию. Их задачей была обработка соотечественников для участия в деятельности террористической организации. Трое членов задержаны.

В ячейку входили граждане одной из Центрально-Азиатских республик.

