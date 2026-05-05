Заблокированные в бронекапсуле российские бойцы спаслись при помощи взрыва

Бабаев: Заблокированные в бронекапсуле на 3 суток солдаты РФ взорвали ее изнутри

Солдаты ВС России после штурма оказались на трое суток заблокированы в бронекапсуле в Новопавловке. Чтобы спастись, им пришлось несколько раз взорвать ее изнутри, об этом рассказал один из организаторов подрывов, боец 80-го танкового полка группировки «Центр» Андрей Бабаев, передает ТАСС.

«Ко мне на помощь в зачищенный опорник [ВСУ] пришли два человека. Мы закрыли все входы и выходы маскировочной сеткой, чтобы к нам не залетели. Единственное место, где можно было укрыться, это бетонная капсула. К нам прилетело порядка 40-50 вражеских дронов, и у нас перекосило капитальную дверь», — объяснил российский военнослужащий.

По его словам, на помощь сослуживцам поспешили другие военные, но открыть бронированную дверь снаружи не получилось. Тогда через три дня находившиеся внутри бойцы решили использовать тротиловые шашки.

«С каждой шашкой, с каждым подрывом надежда угасала, думали, что нам не выбраться. Взорвали все, образовалась дыра, через нее вылезли», — добавил Бабаев.