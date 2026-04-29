Российский боец получил ранение в сердце и легкие и через 21 день вернулся на фронт

Российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Погранец рассказал, как в 2015 году, еще будучи в рядах ополчения в Донецкой народной республике (ДНР), получил ранение в сердце и легкие, но через 21 день вернулся на фронт. Его историю публикует RT.

Как пишет издание, во время штурма населенного пункта Красный Партизан военный получил четыре пулевых ранения в грудь и одно в шею, у него были пробиты оба легких и сердце. Его госпитализировали. 11 дней он провел в реанимации, еще десять — в палате, а потом вернулся на позиции.

«Не все швы еще сняли, но я сбежал, получается. Вызвал ребят и поехал на позиции», — вспомнил Погранец.

По его словам, он не может долго находиться в больницах. В частности, получив ранение в Мариуполе в 2022 году, он также вернулся на фронт уже через 10 дней.

«Мы отработали по порту. Ночью уничтожили порядка 20 человек из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Но у них также дроны-разведчики были запущены, и вероятно, они засекли нашу позицию, и был прилет в дом, в котором мы находились. Я в этот момент был во дворе. И буквально в метрах пяти от меня мина взорвалась», — вспомнил Погранец.

Тогда военнослужащий получил два осколка в ноги и один — в руку. «Ну и что? 10 дней. Швы сняли и опять поехал к ребятам», — заключил он.

Ранее Погранец рассказал о выставленной ВСУ за его голову цене в 800 тысяч долларов. Он пояснил, что стоимость его жизни поднялась после уничтожения техники противника, в том числе во время боев в Ясиноватой.

