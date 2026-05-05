Задержание медика на рабочем месте в ДНР попало на видео

Задержание медика на рабочем месте в Донецкой Народной Республике (ДНР) попало на видео. Кадрами делятся «Вести».
На кадрах видно, как сотрудники ФСБ заходят в кабинет мужчины. Он сидит за столом в белом халате. Силовики задерживают его и выводят из больницы к автомобилю. На следующих кадрах задержанного ведут в отделение.
5 мая сообщалось, что в ДНР задержали медицинского работника, который сообщал данные о пострадавших от обстрелов Вооруженными силами Украины и о дислокации подразделений Российской армии на территории двух муниципальных округов.