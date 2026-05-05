Зеленский дал поручение по военному сотрудничеству с Евросоюзом

Зеленский дал поручение Гнатову и Умерову по военному сотрудничеству с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с начальником Генштаба украинской армии Андреем Гнатовым и секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым дал поручение по военному сотрудничеству с Евросоюзом (ЕС). Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Зеленского.

«Работаем над стратегическим направлением сделки по дронам с Европейским союзом. (...) Поручил Андрею Гнатову и Рустему Умерову проработать конкретные военные модальности этого сотрудничества», — говорится в публикации.

По его словам, Украина в рамках сделки намерена обновить весь оборонительный контур Евросоюза.

4 мая Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. Он добавил, что украинская сторона не получала никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.