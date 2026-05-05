Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:51, 5 мая 2026Культура

Звезда «Слова пацана» решила учиться у Меньшикова

KP.RU: Анна Пересильд будет учиться в мастерской Олега Меньшикова
Ольга Коровина

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд планирует поступить в ГИТИС на актерский факультет. Об этом пишет KP.RU.

16-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя будет изучать актерское искусство в мастерской народного артиста России Олега Меньшикова. Отмечается, что предварительные прослушивания в ГИТИС уже начались, всего абитуриентам предстоит пройти три этапа.

«Во время прослушивания абитуриент читает, исполняет небольшие по объему произведения. Также члены приемной комиссии могут предложить спеть, станцевать, показать импровизацию в заданных обстоятельствах», — сказано в материале.

Ранее Пересильд сообщила, что планирует поступить в институт, поскольку уже странно ощущает себя в школе. Анна добавила, что такое решение не является формой подросткового бунта или желанием привлечь внимание. По словам артистки, она готова начать взрослую жизнь и намерена учиться в театральном вузе, чтобы развивать свою карьеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угрозу атаки БПЛА объявили на первой в России федеральной территории

    Японский депутат высказался о сроках снятия санкций с России

    Илон Маск репостнул цитату из романа Достоевского

    Покалеченная в Дубае украинская модель дала первое интервью западным СМИ. Что нового она рассказала о скандальной вечеринке?

    Появились подробности об освобождении двух россиянок в Мьянме

    Россиянам назвали самые подешевевшие в апреле машины

    «Возложу цветы к могиле неизвестного солдата». Фицо приедет в Москву 9 мая. С чем связано это решение?

    Москвичам назвали лучшее время для наблюдения за звездопадом

    Хейтера Валиевой обвинили в «травле и издевательствах» и выгнали из фигурного катания

    Трамп увидел выгоду в конфликте с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok