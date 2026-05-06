6 мая в России отмечают День герба и флага Москвы, другой российский регион, Республика Тыва отмечает День конституции. В США в этот день поздравляют медсестер, а на Филиппинах празднуют День доблести. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 6 мая — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День герба и флага Москвы

6 мая в столице отмечают День герба и флага. Праздник был учрежден 22 сентября 2004 года законом «О праздниках города Москвы». Дата приурочена ко Дню памяти святого Георгия Победоносца, который еще со времен Дмитрия Донского считается покровителем города.

Современный герб Москвы был утвержден указом Екатерины II в 1781 году. В советские годы от изображения Георгия Победоносца отказались. Исторический вариант герба вновь утвердили после распада СССР, в 1993 году.

День конституции в республике Тыва

6 мая 2001 года в Республике Тыва прошел всенародный референдум, в ходе которого жители проголосовали за принятие новой Конституции. Интересно, что современная Конституция Тувы — это уже восьмая версия главного закона республики. Первую приняли еще в 1921 году.

Праздники в мире

Международный день против диеты

С 1992 года в мире отмечают Международный день против диеты. Впервые праздник прошел в Великобритании, затем к нему присоединились и другие страны. Главная цель торжества — призвать людей по всему миру отказаться от диет в пользу здорового питания.

6 мая в разных уголках планеты проводятся акции и мероприятия, предупреждающие об опасности экстремальных диет. Праздник посвящен пропаганде здорового образа жизни с упором на принятие собственного тела.

Фото: Brooke Lark / Unsplash

День без домашних заданий

6 мая отмечается неофициальный праздник школьников и учителей — День без домашних заданий. С идеей установить праздник выступили супруги Томас и Рут Рой. Они хотели напомнить ученикам и их родителям о том, как важно заниматься делами, не связанными с учебой. Кроме того, по задумке пары, День без домашних заданий — время отдыха и для учителей.

Какие еще праздники отмечают в мире 6 мая

День храбрости в Болгарии;

День мучеников в Ливане;

День медсестер в США;

День кофе в Дании.

Какой церковный праздник 6 мая

День памяти Георгия Победоносца

Святой Георгий служил при дворе императора Диоклетиана, известного гонителя на христиан. Будучи любимцем правителя, Георгий не побоялся заступиться за верующих и обвинил императора в бесчестии. За это его подвергли страшным мучениям.

Позже в народе распространилась слава о посмертных чудесах святого. Самое известное предание рассказывает о том, как святой Георгрий спас царевну от огромного Змия, нападавшего на ее город. Кстати, именно этот сюжет изображен на гербе Москвы.

День памяти царицы Александры

Царица Александра была женой императора Диоклетиана. Видя страдания святого Георгия, она тоже решила открыто заявить о своей вере. За это муж приговорил ее к казни.

Много веков спустя мученица Александра Римская была выбрана покровительницей последней русской императрицы, жены Николая II. Именно с именем Александра приняла православие принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская. В 2000 году Александра Федоровна, как и другие члены императорской семьи, расстрелянные в 1918-м, была причислена к лику святых как страстотерпица.

Какие еще церковные праздники отмечают 6 мая

День памяти мучеников Анатолия и Протолеона;

День памяти священномученика Иоанна Ансерова;

День памяти преподобной Софии Хотокуриду;

День Иверской иконы Божией Матери.

Приметы на 6 мая

Если 6 мая идет сильный дождь, то летом будет много травы;

Если в этот день комары летают стаями, скоро будет тепло;

Если утром увидеть много росы, то будет богатый урожай;

Если 6 мая вязать или брать в руки шерстяные изделия — волки всех овец перегрызут.

Кто родился 6 мая

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Актер Джордж Клуни родился 6 мая 1961 года. Широкую известность ему принесли роли в фильмах «От заката до рассвета», «Бэтмен и Робин», «Одиннадцать друзей Оушена», «Гравитация» и многих других. Обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус».

Советский актер Владимир Этуш запомнился широкому зрителю как Карабас-Барабас из сказки «Приключения Буратино», стоматолог Антон Шпак из комедии «Иван Васильевич меняет профессию», заведующий райкомом товарищ Саахов из «Кавказской пленницы». Также он играл с экранизации романа «12 стульев», снятой Леонидом Гайдаем, мюзикле «31 июня» и многих других картинах.

Кто еще родился 6 мая