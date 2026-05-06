Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:54, 6 мая 2026Путешествия

83-летний турист не выжил во время снорклинга на глазах у сына

Турист отправился на снорклинг с сыном и не выжил у него на глазах на Багамах
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Royal Bahamas Defence Force / Handout via Reuters

83-летний турист не выжил во время снорклинга на глазах у сына на частном острове на Багамах. Об этом пишет издание People.

Трагедия случилась 3 мая, когда пассажиры круиза компании Norwegian Cruise Line остановились на острове Грэйт Стеррап Кей, который компания приобрела в 1977 году.

Сообщается, что гражданин США отправился на снорклинг возле берега вместе с сыном. В какой-то момент сын обогнал отца и заметил, что тот остановился и не плывет дальше. Подплыв ближе, он обнаружил, что отец не реагирует на его голос. Прибывшие на место медики констатировали у пожилого человека прекращение жизнедеятельности.

Ранее два пенсионера не выжили во время погружения с аквалангами на Мальдивах. Они были парой и отдыхали на курорте около 60 раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На границе с Россией могут появиться несколько тысяч американских солдат. Что об этом известно?

    Макрон сделал заявление после разговора с президентом Ирана

    Костя Цзю отреагировал на завоевание сыном титула чемпиона мира

    Звезда «Кадетства» назвал любимые фильмы военных лет

    Мужчина не выжил после удара головой о стеклянную дверь на курорте

    Медведь напал на человека возле школы

    Появились подробности о лечении пострадавших при ударах ВСУ по Чебоксарам

    Россиянин восемь дней прятался после изнасилования бывшей и попытки ее похитить

    Молдавия выставит России счет за повреждение линии электропередачи

    Необычное небо цвета фуксии в Калининграде объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok