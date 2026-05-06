83-летний турист не выжил во время снорклинга на глазах у сына

83-летний турист не выжил во время снорклинга на глазах у сына на частном острове на Багамах. Об этом пишет издание People.

Трагедия случилась 3 мая, когда пассажиры круиза компании Norwegian Cruise Line остановились на острове Грэйт Стеррап Кей, который компания приобрела в 1977 году.

Сообщается, что гражданин США отправился на снорклинг возле берега вместе с сыном. В какой-то момент сын обогнал отца и заметил, что тот остановился и не плывет дальше. Подплыв ближе, он обнаружил, что отец не реагирует на его голос. Прибывшие на место медики констатировали у пожилого человека прекращение жизнедеятельности.

Ранее два пенсионера не выжили во время погружения с аквалангами на Мальдивах. Они были парой и отдыхали на курорте около 60 раз.