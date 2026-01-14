Муж и жена отправились на курорт богачей и не выжили во время дайвинга

The Sun: Два пенсионера не выжили во время погружения с аквалангами на Мальдивах

Муж и жена решили отметить католическое Рождество на курорте богачей и не выжили. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, все произошло еще декабре, однако подробности появились недавно. Пенсионеры из Великобритании, 70-летняя Элейн и 71-летний Малкольм Ричмонд, отправились на остров Эллайду на Мальдивах. Там супруги решили заняться дайвингом. Во время погружения с аквалангом они стали жертвами несчастного случая.

Подробности происшествия не уточняются. Известно, что женщина перестала подавать признаки жизни 19 декабря, а ее супруг — 22-го числа. Расследование обстоятельств трагедии будет представлено в суде 30 января. Уточняется, что путешественники отдыхали на этом острове около 60 раз.

Ранее мужчина попытался сесть на рейс в Европе с телом супруги и попался. 80-летний пассажир заявил, что причиной кончины его партнерши стали неполадки в аэропорту.