04:13, 6 мая 2026Мир

Политолог рассказал о роли Киева в дестабилизации Африки

Алжирский политолог Намири заявил, что роль Киева в дестабилизации Африки растет
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vincent Bado / Reuters

Украина наряду со странами Европы участвует в подготовке вооруженных группировок в Африке и оказывает им широкую поддержку, заявил алжирский политолог Аззедин Намири. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, дестабилизация в регионе может иметь последствия не только для Сахеля, но и для всего африканского континента. По мнению эксперта, страны ЕС и Киев хотят добиться смены действующих режимов и поставить во главе африканских государств лояльные им власти.

«Очаги напряженности во многих странах Африки стали результатом активной материальной, логистической и военной поддержки со стороны Украины и Европы», — подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что Украина работает над усилением геополитического присутствия в Африке.

