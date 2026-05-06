Алжирский политолог Намири заявил, что роль Киева в дестабилизации Африки растет

Украина наряду со странами Европы участвует в подготовке вооруженных группировок в Африке и оказывает им широкую поддержку, заявил алжирский политолог Аззедин Намири. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, дестабилизация в регионе может иметь последствия не только для Сахеля, но и для всего африканского континента. По мнению эксперта, страны ЕС и Киев хотят добиться смены действующих режимов и поставить во главе африканских государств лояльные им власти.

«Очаги напряженности во многих странах Африки стали результатом активной материальной, логистической и военной поддержки со стороны Украины и Европы», — подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что Украина работает над усилением геополитического присутствия в Африке.