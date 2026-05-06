Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:03, 6 мая 2026Силовые структуры

Африканец напал на российских полицейских и исполнил свою мечту

Гражданин Судана смог остаться в России благодаря криминальному поступку
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

В Брянской области вступил в силу приговор гражданину Судана по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба судов региона.

Как установил суд, африканец находился в центре временного содержания иностранных граждан и не пожелал добровольно покидать территорию России. Он оказал неповиновение: падал на пол, цеплялся за решетку и пытался убежать, а после вступил в драку сразу с тремя полицейскими, нанеся каждому по нескольку ударов. Теперь африканец задержится в колонии-поселении. Приговор суда — один год и восемь месяцев.

Ранее в Дагестане подстрелили пытавшихся остановить потасовку полицейских.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обнаружении объявленных пропавшими без вести российских офицеров

    Мерц похвастался способностью открыто не соглашаться с Трампом

    В России объяснили позицию Зеленского по прекращению огня

    Мошенники нацелились на родственников пропавших участников СВО

    Россиянам назвали самое выгодное для покупки машины время

    Турист попал под катер во время подводной охоты и не выжил

    В России ответили на обвинения Киева о срыве перемирия

    Названа возможная причина приостановки операции США в Ормузе

    Принц Гарри растратил большую часть наследства матери и королевы

    Поверившая в удачу россиянка сыграла в лотерею по-крупному и оказалась под следствием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok