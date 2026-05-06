Бездыханную россиянку нашли висящей возле здания в Армении

Охранник нашел бездыханную россиянку висящей возле здания в Ереване

Бездыханную россиянку Валентину Орлову нашли висящей возле здания Института ботаники имени А.Л. Тахтаджяна в Ереване (Армения). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, вечером 5 мая ее нашел охранник. Он делал обход территории. На месте работали следователи и полиция, начато расследование. Рассматривается версия о расправе, в настоящее время тело направили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что гражданка России была найдена бездыханной в номере отеля в Тбилиси (Грузия), начато расследование. Она прилетела в грузинскую столицу 16 марта и поселилась в одной из гостиниц города.