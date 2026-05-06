10:20, 6 мая 2026Россия

Директор российской школы вместо уроков устроила платный планетарий

Директор хабаровской школы вместо уроков устроила детям платный планетарий
Майя Назарова

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Директор школы в Вяземском районе Хабаровского края вместо уроков устроила детям платный планетарий. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По сведениям российского издания, шоу учащимся младших классов демонстрировали прямо во время занятий. За это родителям приходилось платить.

Спустя время о незаконном способе обогащения узнали правоохранительные органы. Главе Вяземского района и директору учебного заведения выписали предписания. Последняя еще обязана выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что директор школы в Хабаровске попалась на многомиллионных взятках. Посредником в получении взятки выступил ее супруг. Теперь оба на время следствия отправлены в СИЗО.

Еще раньше в Улан-Удэ задержали директора школы за хищение 24 миллионов рублей.

