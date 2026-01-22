Реклама

Директор российской школы попалась на многомиллионных взятках

В Хабаровске за взятки арестовали директора школы и ее мужа
Владимир Седов
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Хабаровске суд арестовал директора российской школы и ее супруга по делу о получении многомиллионных взяток от строительных организаций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с января по ноябрь 2025 года обвиняемая получила взятки за беспрепятственный прием работ по капремонту имущества образовательного учреждения. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 8,4 миллиона рублей. Посредником в получении взятки выступил ее муж. Теперь оба на время следствия отправлены в СИЗО.

Ранее в Улан-Удэ задержали директора школы за хищение 24 миллионов рублей.

