Еще в одном российском городе отменили парад в честь Дня Победы

00:16, 6 мая 2026Россия

В Крыму отменили парад и шествие «Бессмертного полка» в честь Дня Победы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

В этому году принято решение не проводить парад в честь Дня Победы, а также отменить шествие «Бессмертного полка» в Республике Крым. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram.

«Это решение органов власти продиктовано соображениями безопасности», — пояснил чиновник. При этом он отметил, что власти сделают все возможное, чтобы воздать дань уважения ветеранам и почтить память погибших. По его словам, будут организованы альтернативные форматы.

Ранее парад был отменен в Краснодаре. Акция «Бессмертный полк» там пройдет в онлайн-формате.

