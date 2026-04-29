В столице подвергающегося ударам ВСУ российского региона отменили военный парад

Губернатор Кондратьев: В Краснодаре отменили военный парад

В Краснодаре отменили военный парад, который должен был состояться 9 мая. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Акцию "Бессмертный полк" по опыту прошлых лет проведем в онлайн-формате. Также приняли решение об отмене торжественного прохождения войск в Краснодаре», — написал он.

Глава региона также призвал обеспечить максимальную безопасность в местах массового пребывания граждан в период майских праздников.

Краснодарский край регулярно подвергается ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, украинские дроны атаковали Туапсе в ночь на 28 апреля. В городе произошел новый пожар на нефтеперерабатывающем заводе, из-за чего пришлось эвакуировать часть жителей.

До этого украинские войска в ночь на 20 апреля атаковали морской терминал в Туапсе. Возникший из-за удара пожар смогли потушить только спустя пять дней.