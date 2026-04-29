17:45, 29 апреля 2026

В столице подвергающегося ударам ВСУ российского региона отменили военный парад

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В Краснодаре отменили военный парад, который должен был состояться 9 мая. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Акцию "Бессмертный полк" по опыту прошлых лет проведем в онлайн-формате. Также приняли решение об отмене торжественного прохождения войск в Краснодаре», — написал он.

Глава региона также призвал обеспечить максимальную безопасность в местах массового пребывания граждан в период майских праздников.

Краснодарский край регулярно подвергается ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, украинские дроны атаковали Туапсе в ночь на 28 апреля. В городе произошел новый пожар на нефтеперерабатывающем заводе, из-за чего пришлось эвакуировать часть жителей.

До этого украинские войска в ночь на 20 апреля атаковали морской терминал в Туапсе. Возникший из-за удара пожар смогли потушить только спустя пять дней.

    Последние новости

    В «Северстали» ответили на призыв к Мордашову вернуть в Россию что-то из офшоров

    В России высказались о необходимости изменить тактику ударов по Украине

    Иностранец на улице избил и изнасиловал россиянку

    Стало известно о дисквалификации украинца Мудрика на четыре года за допинг

    Мерцу предрекли место в истории как «канцлеру-лжецу»

    Затянутый под щетку трактора 12-летний школьник из Москвы залез на технику из-за любви

    В Москве девушка решила изобразить успешную жизнь с целью впечатлить парня и прогадала

    В центре Москвы перекрыли движение

    В сети восхитились внешностью вышедшей в свет 14-летней дочери певицы Пинк

    Отсутствие у России лунных тренажеров объяснили

    Все новости
