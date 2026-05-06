19:34, 6 мая 2026Культура

Гуф прокомментировал обвинения в обмане блогера

Алексей Долматов опроверг обвинения блогера в обмане из-за билетов на концерт
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, прокомментировал обвинения некоего блогера Михаила, который заявил, что артист не дал ему обещанные билеты на концерт. Его слова приводит Telegram-канал Super.

По словам молодого человека, «менеджер» Долматова якобы обещал ему билеты на концерт музыканта в Сочи за рекламу выступления в запрещенной соцсети. Мужчина разместил необходимые анонсы, но билетов так и не получил. Сам Гуф заверил, что никто из его команды ни о чем не договаривался.

«Ни я, ни моя сестра и по совместительству менеджер не имеем никакого отношения к этой ситуации. Пусть он даст контакт того самого, кто обещал билеты за какую-то рекламу. Мы не занимаемся таким. Может он просто накидывает пуху?» — заявил Долматов.

Ранее Алексей Долматов прокомментировал отмену приговора по резонансному делу о конфликте в банно-оздоровительном комплексе.

