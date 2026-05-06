Китай испытал корабельную систему ПВО для перехвата беспилотников

SCMP: ВМС Китая испытали корабельную систему ПВО для перехвата беспилотников

Военно-морские силы Китая испытали новую корабельную систему противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата беспилотников, об этом сообщает газета SCMP.

Финальные тесты прошли в сложных электромагнитных условиях в Бохайском заливе. Уточняется, что вооружение подтвердило соответствие эксплуатационным требованиям.

Система перехватила несколько дронов, которые выполняли атаки высокой сложности на сверхнизких высотах и в реалистичной боевой симуляции.

Ранее стало известно, что Корпус морской пехоты США получит первые беспилотные летательные аппараты MQ-58 Valkyrie («Валькирия»), созданные в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), в 2029 году.

