Мировые запасы нефти рекордно снизились

11:28, 6 мая 2026

FT: Мировые запасы нефти сжались на рекордные 200 млн баррелей
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Война США и Израиля против Ирана привела к тому, что мировые запасы нефти по итогам второго месяца весны снизились на рекордные со времен пандемии коронавируса 200 миллионов баррелей. Об этом со ссылкой на выводы S&P Global Energy и Goldman Sachs сообщило издание Financial Times (FT).

Как отметили в Goldman Sachs, мировые запасы этого ресурса приближаются к самому низкому значению за последние восемь лет. В Северной Европе резервы авиационного топлива в прошлом месяце сократились до шестилетнего минимума. Аналогичная ситуация может наступить в США с бензином.

Как отметило издание, из-за ближневосточного конфликта и перекрытия Ормузского пролива рынок нефти недополучил миллиард баррелей нефти. По мнению трейдеров, ситуация приближается к критической черте.

Ранее сообщалось, что, по оценкам банка Goldman Sachs, общие мировые запасы нефти составляют 101 день мирового спроса и могут сократиться до 98 дней к концу мая.

