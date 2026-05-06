Посольство Израиля сообщило о могиле Адольфа Гитлера на кладбище в Румынии

Посольство Израиля в Бухаресте сообщило об обнаружении могилы полного тезки Адольфа Гитлера на кладбище в столице Румынии. Информация о необычном захоронении опубликована в аккаунте диппредставительства в соцсети Х.

По данным посольства, ашкеназское еврейское кладбище «Филантропия» было открыто в 1865 году и является крупнейшим и старейшим из трех сохранившихся еврейских кладбищ в Бухаресте.

«Есть еще одна деталь, которая может вас удивить: могила с выгравированным именем "Адольф Гитлер"», — отметили авторы публикации, добавив, что тезка диктатора был евреем австрийского происхождения и работал шляпником.

В ноябре 2025 года в Намибии на региональных выборах победил политик Адольф Гитлер Уунона, переизбравшись на пятый срок на посту регионального советника в округе Омпунджа.