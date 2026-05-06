17:16, 6 мая 2026

Москвичам назвали срок начала грозы

Синоптик Позднякова: Гроза в Московском регионе начнется вечером 6 мая
Нина Ташевская
Нина Ташевская

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Гроза в Москве и области начнется вечером в среду, 6 мая. Такой срок назвала жителям столицы главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

Очаги грозовой деятельности уже заметны на границе с Владимирской областью. «Может быть, хвостик от этого фронта, который лежит по Владимирской области, к вечеру достигнет востока столичного региона, и там будут развиваться грозы», — спрогнозировала синоптик.

Наибольшую вероятность гроз Позднякова предсказала жителям в районе подмосковного Павловского Посада.

Ранее метеоролог предупредила жителей Московского региона о новой волне аномальных холодов. Резкое снижение температуры воздуха ожидается в длинные выходные, 9 по 11 мая. Столбик термометра опустится до плюс 13-15 градусов Цельсия, рассказала Позднякова.

