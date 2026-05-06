06:00, 6 мая 2026

На Украине испугались следующей зимы

Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Globallookpress.com

Экс-депутат Верховной Рады Виктория Войцицкая испугалась следующей зимы. Она заявила в эфире «Радио НВ», что Украина не реализует план устойчивой генерации на будущий холодный сезон.

По ее словам, даже в Киеве не проработан так называемый «План устойчивости», ожидается, что будут восстанавливаться крупные объекты тепло и электрогенерации, вместо проектов локальных установок.

Войцицкая предположила, что следующей зимой удары так же, как и в этом году, будут наноситься по энергосистеме, в том числе по уже поврежденным объектам.

«Поэтому у меня нет хороших новостей. Такое впечатление, что у нас снова какой-нибудь или целенаправленный саботаж, или, на авось как-то снова переживем следующую зиму. И меня это очень беспокоит», — подчеркнула нардеп.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Как отметили в оборонном ведомстве, удары нанесены высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.

