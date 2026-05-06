Бывший СССР
17:56, 6 мая 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли статистику по числу долетевших до Москвы дронов ВСУ

Касьянов: Только 1 из 3000 дронов Fire Point смогли долететь до Москвы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

За целый год только один из трех тысяч дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), разработанных украинской компанией Fire Point, смог долететь до Москвы. Об этом заявил в Telegram майор ВСУ Юрий Касьянов.

«Вчера FP-1 впервые долетел до Москвы (...) Ни один из других трех тысяч дронов, запущенных за год, не долетел», — заявил военный.

Он добавил, что запуск дронов стоил украинскому бюджету около 400 миллионов долларов.

В ночь на понедельник, 4 мая, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке дронов на столицу — один из них попал в дом в районе Мосфильмовской улицы. В результате происшествия никто не пострадал.

