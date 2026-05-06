Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:59, 6 мая 2026Из жизни

Найдены еще три жертвы «слишком красивой» 21-летней серийной убийцы

21-летняя серийная убийца из Сеула отравила на свиданиях еще трех мужчин
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: North Seoul District

В деле серийной убийцы из Сеула, отравившей на свиданиях несколько мужчин, появятся новые обвинения. Об этом сообщает издание «Чунъанъ ильбо».

21-летнюю Ким Соёнг арестовали 19 февраля за покушение на жизнь трех мужчин, которых она напоила смесью седативных веществ. Двоих пострадавших спасти не удалось, третий выжил и обратился в полицию. После ареста девушка прославилась в соцсетях: пользователи сочувствовали ей, утверждая, что она слишком красива, чтобы быть преступницей.

В ходе расследования сотрудники полиции пришли к выводу, что жертв было не трое, а по меньшей мере шестеро. Первый подтвержденный инцидент произошел в октябре 2025 года, а не в декабре, как считалось прежде. Ким Соёнг расправлялась с тремя ранее неизвестными пострадавшими тем же способом, что и с другими: приглашала на свидание и подмешивала в напиток большую дозу лекарственных препаратов.

Материалы по теме:
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог. Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог.Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
18 декабря 2024
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин. Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин.Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
22 января 2022
Великий лгун. Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
Великий лгун.Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
23 января 2023

Ранее сообщалось, что на первом заседании суда Ким Соёнг отказалась признать вину. «Я думала, что они просто заснут», — заявила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    При атаке дронов на Крым погибли пять человек. Удары ВСУ начались незадолго до вступления в силу объявленного Зеленским перемирия

    В России оценили размер будущей пенсии блогеров

    В России отменили медсправки при получении прав

    В России предложили меры борьбы с мошенничеством против пенсионеров

    Найдены еще три жертвы «слишком красивой» 21-летней серийной убийцы

    Раскрыты особенности секса после 60 лет

    Названа пенсия при отсутствии трудового стажа

    Россиянам дали совет по отсеиванию реальных отзывов на товары от накрученных

    В России рассказали о попытках скопировать «Катюшу»

    В США предупредили Европу о провале попыток победить Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok