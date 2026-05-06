Найдены еще три жертвы «слишком красивой» 21-летней серийной убийцы

21-летняя серийная убийца из Сеула отравила на свиданиях еще трех мужчин

В деле серийной убийцы из Сеула, отравившей на свиданиях несколько мужчин, появятся новые обвинения. Об этом сообщает издание «Чунъанъ ильбо».

21-летнюю Ким Соёнг арестовали 19 февраля за покушение на жизнь трех мужчин, которых она напоила смесью седативных веществ. Двоих пострадавших спасти не удалось, третий выжил и обратился в полицию. После ареста девушка прославилась в соцсетях: пользователи сочувствовали ей, утверждая, что она слишком красива, чтобы быть преступницей.

В ходе расследования сотрудники полиции пришли к выводу, что жертв было не трое, а по меньшей мере шестеро. Первый подтвержденный инцидент произошел в октябре 2025 года, а не в декабре, как считалось прежде. Ким Соёнг расправлялась с тремя ранее неизвестными пострадавшими тем же способом, что и с другими: приглашала на свидание и подмешивала в напиток большую дозу лекарственных препаратов.

Ранее сообщалось, что на первом заседании суда Ким Соёнг отказалась признать вину. «Я думала, что они просто заснут», — заявила она.