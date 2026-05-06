Обнаружен способ выявления риска болезни Альцгеймера в молодости

MP: Новый метод анализа МРТ выявляет риск Альцгеймера до проявления симптомов

Ученые разработали новый метод анализа МРТ, который позволяет выявлять признаки повышенного риска возникновения болезни Альцгеймера задолго до появления первых симптомов. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry (MP).

Исследователи создали специальный индекс, который показывает, насколько состояние и особенности строения мозга человека соответствуют паттернам, ранее обнаруженным у пациентов с болезнью Альцгеймера. Для этого ученые использовали крупные базы данных с тысячами МРТ-снимков людей с деменцией и без нее, а затем обучили систему распознавать ранние изменения в различных областях мозга.

Авторы работы обнаружили, что такие признаки могут проявляться уже у людей в возрасте 30–40 лет, хотя заметные проблемы с памятью обычно возникают значительно позже. По словам исследователей, болезнь Альцгеймера развивается постепенно в течение десятилетий, поэтому раннее выявление риска может дать больше времени для профилактики и замедления возрастных изменений мозга.

Ученые считают, что в будущем технология может стать частью обычных МРТ-обследований и помочь врачам раньше выявлять людей из группы риска. Однако метод пока остается экспериментальным и требует дополнительных исследований перед внедрением в клиническую практику.

Ранее ученые выяснили, что интервальное голодание замедляет разрушение мозга при болезни Альцгеймера.