Обнаружен способ выявления риска болезни Альцгеймера в молодости

Ученые разработали новый метод анализа МРТ, который позволяет выявлять признаки повышенного риска возникновения болезни Альцгеймера задолго до появления первых симптомов. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry (MP).
Исследователи создали специальный индекс, который показывает, насколько состояние и особенности строения мозга человека соответствуют паттернам, ранее обнаруженным у пациентов с болезнью Альцгеймера. Для этого ученые использовали крупные базы данных с тысячами МРТ-снимков людей с деменцией и без нее, а затем обучили систему распознавать ранние изменения в различных областях мозга.
Авторы работы обнаружили, что такие признаки могут проявляться уже у людей в возрасте 30–40 лет, хотя заметные проблемы с памятью обычно возникают значительно позже. По словам исследователей, болезнь Альцгеймера развивается постепенно в течение десятилетий, поэтому раннее выявление риска может дать больше времени для профилактики и замедления возрастных изменений мозга.
Ученые считают, что в будущем технология может стать частью обычных МРТ-обследований и помочь врачам раньше выявлять людей из группы риска. Однако метод пока остается экспериментальным и требует дополнительных исследований перед внедрением в клиническую практику.
