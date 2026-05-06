Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:33, 6 мая 2026Наука и техника

Обнаружен способ выявления риска болезни Альцгеймера в молодости

MP: Новый метод анализа МРТ выявляет риск Альцгеймера до проявления симптомов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: create jobs 51 / Shutterstock / Fotodom

Ученые разработали новый метод анализа МРТ, который позволяет выявлять признаки повышенного риска возникновения болезни Альцгеймера задолго до появления первых симптомов. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry (MP).

Исследователи создали специальный индекс, который показывает, насколько состояние и особенности строения мозга человека соответствуют паттернам, ранее обнаруженным у пациентов с болезнью Альцгеймера. Для этого ученые использовали крупные базы данных с тысячами МРТ-снимков людей с деменцией и без нее, а затем обучили систему распознавать ранние изменения в различных областях мозга.

Материалы по теме:
Вредно для здоровья. Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
Вредно для здоровья.Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
8 октября 2025
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025

Авторы работы обнаружили, что такие признаки могут проявляться уже у людей в возрасте 30–40 лет, хотя заметные проблемы с памятью обычно возникают значительно позже. По словам исследователей, болезнь Альцгеймера развивается постепенно в течение десятилетий, поэтому раннее выявление риска может дать больше времени для профилактики и замедления возрастных изменений мозга.

Ученые считают, что в будущем технология может стать частью обычных МРТ-обследований и помочь врачам раньше выявлять людей из группы риска. Однако метод пока остается экспериментальным и требует дополнительных исследований перед внедрением в клиническую практику.

Ранее ученые выяснили, что интервальное голодание замедляет разрушение мозга при болезни Альцгеймера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В украинском плену обнаружили двух пропавших российских офицеров. Об их судьбе ничего не знали больше года

    В России оценили дальность обещанных Киеву умных бомб JDAM

    Россиянам назвали устаревшую мужскую одежду

    Слон затоптал мужчину, разгромил храм и попал на видео

    В России рассказали о мировом лидерстве в области тяжелых вертолетов

    Россиянка обвинила врачей в смерти ребенка во время родов

    Умер основатель CNN

    Назван причастный к подрыву ставшего легендой российского мэра

    В российском регионе пожаловались на месяц без воды

    Раскрыта причина задержки ответа Ирана на предложение США о мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok