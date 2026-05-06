Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:06, 6 мая 2026Россия

Описаны масштабы разрушений после удара ВСУ по Чебоксарам

Глава Чувашии Николаев: 40 МКД, школы и детсады получили повреждения при атаке
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Десятки многоквартирных домов (МКД), детсады, школы и колледж получили повреждения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Чувашии. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев, чьи слова приводит ТАСС.

«Вчерашняя массированная атака повредила 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, включая школы, детские сады и электромеханический колледж», — сказал он.

По его словам, ввод режима чрезвычайной ситуации (ЧС) позволит властям оперативно мобилизовать нужные ресурсы и бюджетные средства.

ВСУ атаковали Чувашию в ночь на 5 мая и продолжили налет в утренние часы. По неподтвержденным официально данным, помимо беспилотников, ВСУ могли использовать новейшую ракету «Фламинго».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пригрозили прогнать дроны над Красной площадью с одной целью. Что задумал Киев?

    Россиянин оказался шпионом и участником штурмового террористического батальона ВСУ

    На Украине заявили о подготовке Зеленским плана на 9 Мая

    В войне против Ирана увидели новые возможности для Китая

    Россиян предупредили об опасности храпа

    В Японском аналоге «Бастиона» увидели угрозу для России

    Банк России вернется к закупке валюты

    Стало известно о «ходящих ходуном» домах в российском регионе

    Бывший сотрудник российского телеканала оказался коллекционером детской порнографии

    Минтранс захотел отменить плату за парковку для двух машин для некоторых россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok