Описаны масштабы разрушений после удара ВСУ по Чебоксарам

Глава Чувашии Николаев: 40 МКД, школы и детсады получили повреждения при атаке

Десятки многоквартирных домов (МКД), детсады, школы и колледж получили повреждения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Чувашии. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев, чьи слова приводит ТАСС.

«Вчерашняя массированная атака повредила 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, включая школы, детские сады и электромеханический колледж», — сказал он.

По его словам, ввод режима чрезвычайной ситуации (ЧС) позволит властям оперативно мобилизовать нужные ресурсы и бюджетные средства.

ВСУ атаковали Чувашию в ночь на 5 мая и продолжили налет в утренние часы. По неподтвержденным официально данным, помимо беспилотников, ВСУ могли использовать новейшую ракету «Фламинго».