Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:14, 6 мая 2026Мир

Перспективу импичмента Трампу оценили

Политолог Дудаков спрогнозировал попытку импичмента Трампа в 2027 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Победа демократов на предстоящих промежуточных выборах в США создаст серьезные угрозы для президента Дональда Трампа. Такой прогноз в интервью «Новости Mail» сделал политолог Малек Дудаков.

Эксперт считает, что оппозиции удастся получить большинство в обеих палатах Конгресса. Это лишит Трампа возможности утверждать лояльных судей и членов кабинета министров, а также заблокирует его законотворческие инициативы.

«Контуры грядущего противостояния просматриваются уже сейчас, — отметил Дудаков. — Демократы начнут расследование скандала с Эпштейном и связей Трампа с ним. Не исключено, что в 2027 году мы увидим попытку устроить импичмент».

Ранее The Washington Post сообщила, что юристы администрации Трампа уже готовятся к поражению на выборах. Они проводят для чиновников закрытые брифинги о том, как подготовиться к надзору со стороны будущего демократического большинства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на угрозу пролета дронов над Москвой в День Победы

    Кличко заявил об угрожающей Киеву ситуации и обвинил власти Украины

    Украину уличили в желании крупно подставить Россию в преддверии Дня Победы

    Названы российские регионы с опасным уровнем воды в реках

    Раскрыта судьба пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристок

    Перспективную машину «КамАЗ» назвали «мобилизационным БТР»

    Объявленный Зеленским «режим тишины» назвали пиар-акцией

    Суд счел законным многомиллионный штраф Google в России

    Спрос на первичное жилье в столице упал до пятилетнего минимума

    В России увидели предпосылки к удару «Орешником» по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok