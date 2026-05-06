Перспективу импичмента Трампу оценили

Политолог Дудаков спрогнозировал попытку импичмента Трампа в 2027 году

Победа демократов на предстоящих промежуточных выборах в США создаст серьезные угрозы для президента Дональда Трампа. Такой прогноз в интервью «Новости Mail» сделал политолог Малек Дудаков.

Эксперт считает, что оппозиции удастся получить большинство в обеих палатах Конгресса. Это лишит Трампа возможности утверждать лояльных судей и членов кабинета министров, а также заблокирует его законотворческие инициативы.

«Контуры грядущего противостояния просматриваются уже сейчас, — отметил Дудаков. — Демократы начнут расследование скандала с Эпштейном и связей Трампа с ним. Не исключено, что в 2027 году мы увидим попытку устроить импичмент».

Ранее The Washington Post сообщила, что юристы администрации Трампа уже готовятся к поражению на выборах. Они проводят для чиновников закрытые брифинги о том, как подготовиться к надзору со стороны будущего демократического большинства.

