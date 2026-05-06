Певец Шура купил квартиру

Певец Шура рассказал о покупке квартиры

Российский певец Шура признался, что купил квартиру. Об этом он объявил со сцены во время одного из своих концертов, пишет Telegram-канал «Светский хроник».

«Вообще он вечно что-то покупает, хотя, по собственным словам, живет бомжом. То домик прибарахлит, то местечко на кладбище», — говорится в публикации.

Летом 2025-го артист рассказывал, что живет на съемной квартире, хотя у него и тогда была собственная. «Она мне что-то маловата. Моей собаке там негде бегать. Она всего лишь там 80 метров. Мне метров 150 хотя бы», — говорил он.

А несколько лет назад артист признался, что стал жертвой мошенников и лишился московской квартиры. Тогда артист подписал документ, согласно которому другой человек стал обладателем его имущества. «Хватило ума написать в тот день бумажку, что я наркоман и остальное это все. Меня попросили об этом написать. Я 15 лет жил в квартире и забыл про эту бумажку. Ремонт там сделал», — рассказывал он.