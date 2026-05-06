Популярная актриса предупредила об одном риске при покупке новостройки

Екатерина Волкова предупредила о риске при покупке новостройки с ремонтом

Российская актриса Екатерина Волкова предупредила о риске при покупке квартиры с готовым ремонтом в новостройке. О своем опыте она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

В 2025 году артистка и ее муж купили в ипотеку квартиру в новостройке для своей дочери. Волкова пожаловалась на ремонт, все элементы которого теперь приходится переделывать. Она предостерегла других покупателей от такой ошибки.

« Я бы сразу посоветовала брать просто "коробку", голые стены, чтобы дальше уже отвечать самим за все. Мы взяли с ремонтом, и это оказался кот в мешке: все приходится переделывать, от проводки до труб. Мы в процессе», — поделилась актриса.

Ранее Волкова пожаловалась на войну с застройщиком жилого комплекса, в котором находится купленная для ее дочери квартира. По словам звезды, многие недочеты, допущенные девелопером при строительстве, представляют опасность.