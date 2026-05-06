11:34, 6 мая 2026Забота о себе

Раскрыта распространенная ошибка при употреблении киви

Врач Гарсия: При употреблении киви с кожурой организм получит больше клетчатки
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Мариан Гарсия заявила, что многие люди при употреблении киви совершают одну распространенную ошибку. Ее она раскрыла в беседе с изданием ABC.

Как отметила Гарсия, большинство людей употребляют киви без кожуры. Однако она является важной частью фрукта, поскольку содержит большое количество полезных веществ, пояснила специалистка.

Так, если употреблять киви с кожурой, то организм получит на 50 процентов больше клетчатки, на 32 процента больше фолиевой кислоты и на 34 процента больше витамина Е, подчеркнула она. Кроме того, в кожуре содержится много антиоксидантов, которые защищают клетки от ежедневных повреждений, добавила врач.

Ранее диетологи Эйрини Димиди и Кевин Уилан заявили, что людям с запорами необходимо включить в рацион киви. По их словам, этот фрукт улучшает моторику кишечника.

