16:05, 6 мая 2026Авто

Россиянам назвали самое выгодное для покупки машины время

Глава РОАД Подщеколдин объяснил, когда покупка машины обойдется дешевле всего
Марина Аверкина

Фото: PH888 / Shutterstock / Fotodom

Когда россиянам выгоднее всего покупать машину, «Российской газете» рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

По его словам, весной автосалоны стремятся распродать машины, выпущенные в предыдущем году. Ранее смена календарного года давала покупателю скидку в диапазоне до 10 процентов. Весной дилеры нередко отдают такие автомобили почти без прибыли или даже с небольшим убытком, поэтому потенциальный покупатель может рассчитывать на снижение цены примерно на 5 процентов и получить совершенно нормальную машину прошлого года выпуска.

Конец года также удачное время для приобретения автомобиля. И дилерские центры, и автопроизводители стараются закрыть годовые планы и избавиться от складских остатков. Эксперт советует смело обсуждать с продавцом цену понравившейся машины. «Хотя год на год не приходится. Если мы вспомним 2022-й, когда был огромный дефицит на рынке, то цены росли. Сейчас автомобилей вроде как достаточно, тем не менее все захотят продать машины в конце года», — подытожил Подщеколдин.

Ранее стало известно, что китайская марка Kaiyi покинула российский рынок. С 1 мая 2026 года послепродажное обслуживание и ремонт автомобилей Kaiyi осуществляет компания «Вотур Мотор Рус», управляющая маркой Jetour.

