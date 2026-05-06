Россиянам назвали самое выгодное для покупки машины время

Когда россиянам выгоднее всего покупать машину, «Российской газете» рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.
По его словам, весной автосалоны стремятся распродать машины, выпущенные в предыдущем году. Ранее смена календарного года давала покупателю скидку в диапазоне до 10 процентов. Весной дилеры нередко отдают такие автомобили почти без прибыли или даже с небольшим убытком, поэтому потенциальный покупатель может рассчитывать на снижение цены примерно на 5 процентов и получить совершенно нормальную машину прошлого года выпуска.
Конец года также удачное время для приобретения автомобиля. И дилерские центры, и автопроизводители стараются закрыть годовые планы и избавиться от складских остатков. Эксперт советует смело обсуждать с продавцом цену понравившейся машины. «Хотя год на год не приходится. Если мы вспомним 2022-й, когда был огромный дефицит на рынке, то цены росли. Сейчас автомобилей вроде как достаточно, тем не менее все захотят продать машины в конце года», — подытожил Подщеколдин.
Ранее стало известно, что китайская марка Kaiyi покинула российский рынок. С 1 мая 2026 года послепродажное обслуживание и ремонт автомобилей Kaiyi осуществляет компания «Вотур Мотор Рус», управляющая маркой Jetour.