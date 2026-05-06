Россиянка отправилась в Турцию на отдых и оказалась заперта мужчиной в магазине ковров

Россиянка отправилась одна в Турцию на отдых, оказалась заперта мужчиной в магазине ковров и пообещала выйти за него замуж. Этой историей она поделилась на своей странице @high_chan_ в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка рассказала, что турок держал ее в своем магазине в течение пяти часов и согласился отпустить только после обещания стать его женой. Туристка пообещала хозяину магазина вернуться к нему на свидание через 20 минут. Перед тем как отпустить заложницу, владелец магазина потребовал номер ее телефона.

Россиянка ушла и переехала в новый отель, а потом получала от турка сообщения. В комментариях к ролику девушки призвали друг друга быть осторожнее в соло-поездках. «Наконец-то стали говорить о том, насколько опасно в Турции», «Надеюсь, вы написали заявление в полицию», «Вы можете поделиться контактами магазина? Чтобы как минимум онлайн-жалобу написать», — писали юзеры.

Ранее блогерша посоветовала путешествующим в одиночку женщинам одеваться бедно и закрыто, чтобы не привлекать к себе внимания. Она подчеркнула, что безопаснее всего «выглядеть как мальчик».