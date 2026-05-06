Российская свадьба закончилась смертью одного из гостей

В Алтайском крае пройдет суд над мужчиной за убийство знакомого на свадьбе

В Алтайскому краю следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Барнаула, действия которого привели к смерти одного из гостей свадьбы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Вечером 14 марта обвиняемый и потерпевший были среди гостей на свадебном торжестве друзей в клубе в одном из сел Алтайского района. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе конфликта обвиняемый нанес оппоненту удар кулаком в область головы, а затем повалил его на землю. Потерпевший не выжил.

