Российская свадьба закончилась смертью одного из гостей

08:20, 6 мая 2026

В Алтайском крае пройдет суд над мужчиной за убийство знакомого на свадьбе
Владимир Шарапов

Фото: Global Look Press

В Алтайскому краю следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Барнаула, действия которого привели к смерти одного из гостей свадьбы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Вечером 14 марта обвиняемый и потерпевший были среди гостей на свадебном торжестве друзей в клубе в одном из сел Алтайского района. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе конфликта обвиняемый нанес оппоненту удар кулаком в область головы, а затем повалил его на землю. Потерпевший не выжил.

