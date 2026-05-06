Арабская страна снизила цены на нефть для Азии

Bloomberg: Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть для Азии на июнь

Национальная нефтяная компания Saudi Aramco снизила цены на поставки нефти для стран Азии на июнь после резкого повышения в мае, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании.

По имеющимся данным, цена нефти сорта Arab Light для азиатских клиентов была снижена на 4 доллара за баррель. При этом участники рынка ожидали более значительного уменьшения — примерно на 8 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что мировые запасы нефти приближаются к самому низкому уровню за восемь лет. Об этом предупредили аналитики Goldman Sachs. По мнению этих экспертов, скорость истощения резервов становится поводом для беспокойства, поскольку поставки через Ормузский пролив остаются ограниченными. По оценкам банка, общие мировые запасы нефти составляют 101 день мирового спроса и могут сократиться до 98 дней к концу мая.