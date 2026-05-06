15:46, 6 мая 2026

Сингапур разрешил пороть школьников за буллинг

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MeshCube / Shutterstock / Fotodom

В Сингапуре ввели телесные наказания для школьников-хулиганов. Согласно новым правилам, мальчикам, которые занимаются травлей, в том числе в интернете, грозит до трех ударов плетью, пишет The Guardian.

Отмечается, что эта мера будет применяться как «крайний вариант». Министр образования страны заявил, что порка разрешена только для учеников старших классов начальной школы (9–12 лет) и старше. Решение принимает директор, а саму экзекуцию проводят только уполномоченные учителя. Для девочек сохранятся мягкие наказания — оставление после уроков или отстранение от занятий.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выступает против телесных наказаний, называя их вредными для психического здоровья детей. Однако сингапурские власти считают, что порка поможет осознать серьезность проступка. После наказания за хулиганом будут следить и при необходимости предложат психологическую помощь.

Ранее эксперт по онлайн-преподаванию Алина Романова заявила, что традиционный буллинг — это болезненная и травмирующая история, которая обычно ограничивается стенами школы, но кибербуллинг еще опаснее. По ее словам, обидчиком может стать любой человек с доступом в интернет, при этом унизительный контент или травля может оказаться достоянием всей школы, района или города. Этот опыт способен нанести ребенку глубокую психологическую травму, отмечает специалист.

Романова рекомендовала фиксировать все факты травли. Так, например, делать скриншоты сообщений и комментариев. Ребенку важно понять, что жаловаться взрослым не стыдно, поскольку старшие обладают ресурсами и авторитетом, чтобы помочь прекратить подобные действия в отношении несовершеннолетнего.

