Интернет и СМИ
08:25, 5 декабря 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о травмирующем опыте школьников в сети

Эксперт Романова: Анонимный кибербуллинг школьников может быть непредсказуемым
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Традиционный буллинг — это болезненная и травмирующая история, которая обычно ограничивается стенами школы, но кибербуллинг является еще опаснее. Он может быть непредсказуемым, рассказала в беседе с RT эксперт по онлайн-преподаванию Алина Романова.

По ее словам, обидчиком может стать любой человек с доступом в интернет, при этом унизительный контент или травля может оказаться достоянием всей школы, района или города. Этот опыт способен нанести ребенку глубокую психологическую травму, отмечает специалист.

«Так как же противостоять этой угрозе? Первое и главное правило — ограничить количество личной информации в открытом доступе. Тщательно обдумывайте каждый комментарий, который может быть использован против вас», — подчеркнула она.

Романова рекомендует фиксировать все факты травли. Так, например, делать скриншоты сообщений и комментариев. Ребенку важно понять, что жаловаться взрослым не стыдно, поскольку старшие обладают ресурсами и авторитетом, чтобы помочь прекратить подобные действия в отношении несовершеннолетнего.

Отдельная и особо острая проблема — мошенничестве, жертвами которого все чаще становятся подростки. «Перед ЕГЭ всегда хочется перестраховаться, и, когда тебе обещают готовые ответы и стопроцентное поступление на бюджет, кажется, что небольшая сумма — это разумная плата за уверенность. Схем обмана существует множество», — сказала специалист.

Между тем, аферисты могут предлагать «слитые» ответы на ЕГЭ и ОГЭ, годовую подготовку с огромной скидкой, консультацию с мифическим «экспертом» или первый урок у «супер-репетитора» по заниженной цене.

Ранее стало известно, что киберпреступники стали сообщать россиянам о неуплаченных налогах. Делать это они начали на фоне традиционного периода рассылки налоговых уведомлений, тем самым играя на страхе некоторых россиян забыть оплатить взносы.

