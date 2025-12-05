Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:44, 5 декабря 2025Интернет и СМИ

Мошенники стали сообщать россиянам о неуплаченных налогах

РИА Новости: Аферисты рассылают россиянам сообщения о якобы неуплаченном налоге
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Злоумышленники на фоне традиционного периода рассылки налоговых уведомлений начали отправлять россиянам фишинговые сообщения о том, что необходимо оплатить налог. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным экспертов, киберпреступники активизировали свои атаки, пользуясь отправкой налоговых уведомлений до 1 декабря. Жертвам приходят смс или сообщения в мессенджерах, а реже — электронные письма, с заголовками «Неуплаченный налог», «Переплата по налогу» или «Недоимка по налогу на имущество».

В сообщении есть ссылка на фальшивый сайт, который становится точной копией официального портала ФНС или «Госуслуг». Цель таких атак — заставить пользователя отдать данные свое банковской карты под предлогом уточнения реквизитов для возврата переплаты или «срочной оплаты недоимки со скидкой»

Таким образом, преступники играют на страхе забыть оплатить налог и жадности тех, кто рассчитывает на неожиданный возврат переплаты перед Новым годом. Как уточняется, предпраздничная суета делает такие сообщения особенно правдоподобными.

Россиянам порекомендовали не вводить данные банковской карты на сайтах, открытых по сторонним ссылкам. Для того, чтобы проверить налоговую задолженность, следует ввести адрес официального портала ФНС или «Госуслуг» в браузере. Как подчеркивается, все официальные уведомления приходят в личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.gov.ru.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что люди с поражениями мозга могут быть подвержены мошенническим уловкам. По словам специалиста, у таких людей зачастую снижено внимание, из-за чего им бывает сложно адекватно воспринимать информацию и принимать решения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спасибо за координаты!» ГУР и ВСУ устроили перестрелку в элитном районе Киева и поплатились

    Мошенники стали сообщать россиянам о неуплаченных налогах

    Неожиданное влияние кофе на сон поразило исследователей

    Жена футболиста клуба РПЛ похвасталась татуировкой на интимной части тела

    Экс-советник Пентагона спрогнозировал судьбу НАТО после провала Украины

    В НАТО обратили внимание на «заметный прогресс» России в одной сфере

    Сразу три российских аэропорта приостановили работу

    Российский военный отбил ногой гранату и попал в опорник ВСУ

    Смотрящего за российским городом задержали при попытке сбежать из страны

    Бабкина потеряла все свои бренды в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok