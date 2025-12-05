Врач рассказала о наиболее уязвимой для мошенников категории людей

Врач Демьяновская: Люди с поражениями мозга могут стать жертвами мошенников

Люди с органическими поражениями головного мозга, неврологическими и психическими нарушениями более склонны к тому, чтобы стать жертвами мошенников. Об уязвимой категории людей в интервью RT рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

По ее словам, у людей с поражениями мозга зачастую снижено внимание, из-за чего им бывает сложно адекватно воспринимать информацию и принимать решения. Также аферистов интересуют люди с психическими нарушениями — депрессией и тревожными расстройствами. На таких людей более эффективно действуют угрозы и запугивания. Нередко на манипуляции попадаются люди с когнитивными нарушениями.

«Мошенников особенно интересуют люди с когнитивным снижением, не достигающим степени деменции, — чтобы жертва могла поставить свою подпись, помнила, где лежат сбережения, могла назвать код из СМС. Снижение интеллектуальных способностей препятствует адекватной оценке информации, такие пациенты вряд ли будут перепроверять данные и принимать верные решения», — указала она.

