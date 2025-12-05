Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:56, 5 декабря 2025Интернет и СМИ

Врач рассказала о наиболее уязвимой для мошенников категории людей

Врач Демьяновская: Люди с поражениями мозга могут стать жертвами мошенников
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

Люди с органическими поражениями головного мозга, неврологическими и психическими нарушениями более склонны к тому, чтобы стать жертвами мошенников. Об уязвимой категории людей в интервью RT рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

По ее словам, у людей с поражениями мозга зачастую снижено внимание, из-за чего им бывает сложно адекватно воспринимать информацию и принимать решения. Также аферистов интересуют люди с психическими нарушениями — депрессией и тревожными расстройствами. На таких людей более эффективно действуют угрозы и запугивания. Нередко на манипуляции попадаются люди с когнитивными нарушениями.

«Мошенников особенно интересуют люди с когнитивным снижением, не достигающим степени деменции, — чтобы жертва могла поставить свою подпись, помнила, где лежат сбережения, могла назвать код из СМС. Снижение интеллектуальных способностей препятствует адекватной оценке информации, такие пациенты вряд ли будут перепроверять данные и принимать верные решения», — указала она.

Ранее врач-психиатр Эдуард Холодов назвал явные признаки невменяемого продавца квартиры. Их он перечислил на фоне скандала с певицей Ларисой Долиной, которая добилась аннулирования сделки по продаже недвижимости и вернула себе жилье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спасибо за координаты!» ГУР и ВСУ устроили перестрелку в элитном районе Киева и поплатились

    Российские военные зашли в тыл ВСУ в боях за Красноармейск и устроили хаос

    Робокопу воздвигли трехметровый памятник

    Женщина три раза выстрелила в любовника после секса в парке

    Опровергнуты три популярных мифа о проглатывании спермы

    Каллас уличили в попытке дистанцироваться от коррупционного скандала с ее предшественницей

    Врач рассказала о наиболее уязвимой для мошенников категории людей

    В Москве спасли упавшую с 29-го этажа беременную кошку

    Россиянам рассказали о лимитах на снятие наличных в банкоматах

    «Слишком маленький» пенис студента оказался размером с гигантскую колбаску

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok