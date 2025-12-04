Реклама

21:02, 4 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Психиатр назвал явные признаки невменяемого продавца квартиры на фоне скандала с Долиной

Врач Холодов призвал насторожиться, если продавец квартиры выглядит растерянным
Наталья Обрядина

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Психиатр, главный врач клиники «Аксона» Эдуард Холодов назвал явные признаки невменяемого продавца квартиры. Их он перечислил в разговоре с «Лентой.ру» на фоне скандала с певицей Ларисой Долиной, которая добилась аннулирования сделки по продаже недвижимости и вернула себе жилье, так как заявила, что была под воздействием мошенников; при этом покупательница осталась и без квартиры, и без денег.

В первую очередь врач призвал насторожиться, если продавец выглядит растерянным, не может внятно ответить, где находится, какой сегодня день, как его зовут, каков характер сделки, для чего она совершается. Другими явными признаками невменяемости он назвал галлюцинации, бредовые идеи, внезапные вспышки ярости или паники и полную дезориентацию.

«Перечисленные состояния свидетельствуют о глубоких психических расстройствах: деменции, шизофрении, органических поражениях мозга. В этом случае участник сделки никоим образом не может быть признан сделкоспособным», — предупредил Холодов.

Однако самым коварным для покупателя квартиры состоянием психиатр считает временное помутнение рассудка продавца. Это состояние возникает остро и на непродолжительное время, его симптомы могут не заметить даже родственники, но для сделки они фатальны. «Сильный стресс из-за вынужденной продажи единственного жилья может вызвать кратковременный психоз. В этом состоянии человек выглядит растерянным, его речь бессвязна, а сознание сужено. Он механически подписывает документы, не осознавая последствий, а через сутки, придя в себя, оспаривает сделку», — объяснил врач.

Также, по его словам, остановить сделку необходимо, если продавец находится в состоянии глубокого алкогольного или наркотического опьянения. На это могут указывать такие признаки, как мутный взгляд, замедленная речь, смазанная мимика, в некоторых случаях — суетливость, тревожность.

«Чтобы не превратить мечту о долгожданной квартире в многолетний судебный кошмар, непосредственно перед подписанием документов лучше провести выездное освидетельствование независимым психиатром. Это позволит защитить обе стороны, если один из участников сделки в момент подписания был невменяем», — подытожил Холодов.

Долина продала квартиру в августе 2024 года за 112 миллионов рублей 34-летней матери-одиночке Полине Лурье. Вырученные средства и сбережения она передала мошенникам. Позднее певица обратилась в суд и заявила, что в момент сделки была под воздействием мошенников. Суды заняли сторону артистки и вернули ей квартиру. Лурье осталась без денег и без жилья.

