11:56, 6 мая 2026

Синоптик рассказал о погоде на 9 Мая в Москве

Екатерина Смирная

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве на 9 Мая ожидается понижение температуры, также возможны осадки, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

С полной уверенностью сказать, будут в столице осадки 9 мая или нет, сложно, рассказал синоптик.

«Дело в том, что атмосферный фронт, который находится северо-западнее, сложно просчитать. Разные модели дают разные результаты. Одна из моделей дает прохождение этого фронта 8 числа, и 9-го уже погода налаживается — без осадков, температура, правда, при этом понижается до 12-14 градусов в дневные часы. Вторая модель дает, что этот фронтальный раздел с облачностью и дождями тормозит над Москвой, и поэтому 9 числа и температурный фон немножко пониже — около 10 градусов тепла, и дождь практически на целый день», — объяснил он.

Эксперт также усомнился в том, что над столицей накануне парада Победы удастся разогнать облака.

«Это возможно сделать, но, как правило, это делается для облачных систем не очень большого размера, и это помогает тогда. Просто-напросто эти облачные системы выдают осадки на подходе к Москве, и к Москве уже подходят лишенные этого запаса влаги. В случае с такими значительными облачными системами, как фронтальные разделы, это, как правило, не приносит такого результата, а в некоторых случаях даже приводит к тому, что осадки усиливаются. То есть все зависит от масштабов облачной системы», — поделился Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что москвичи пережили во вторник, 5 мая, самый теплый день с начала 2026 года. По его информации, в 16 часов воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до отметки плюс 25,1 градуса.

