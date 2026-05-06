Интернет и СМИ
12:54, 6 мая 2026

Сообщение о запрете поступления в магистратуру на другую специальность не подтвердилось

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Распространившееся в сети сообщение о том, что россиянам запретят поступать в магистратуру на отличную от бакалавриата специальность, является недостоверным. Это искажение реального положения вещей, кроме того, речь на данном этапе идет не о запрете, а лишь об инициативе.

Утверждалось, что изменения в законодательство разработали в Госдуме. Нововведение депутаты аргументируют тем, что за два года магистратуры нельзя получить достаточно знаний, поэтому ее профиль должен быть строго связан с предыдущим образованием.

Основанием для развернувшейся дискуссии стал законопроект, внесенный в Госдуму межфракционной группой депутатов, включая Сергея Кабышева и Александра Мажугу. Поправки предлагается внести в статью 69 закона «Об образовании в РФ». Они дают Минобрнауки право устанавливать в образовательных стандартах требования к соответствию профиля магистратуры ранее полученному образованию, а также учитывать опыт работы абитуриента. В пояснительной записке указывают, что сейчас выпускники часто поступают в магистратуру по несвязанным специальностям. По мнению авторов инициативы, двух лет обучения недостаточно, чтобы получить фундаментальные знания и сформировать профессиональные компетенции в новой области.

Важно понимать, что законопроект — пока лишь инициатива, которая будет подробно рассматриваться. Рассмотрение законопроектов ГД осуществляется, как правило, в трех чтениях. По результатам ГД может одобрить законопроект в качестве федерального конституционного закона, принять законопроект в качестве федерального закона либо отклонить законопроект. Далее одобренные ГД федеральные конституционные законы передаются на рассмотрение Совфеда.

Кроме того, речь не идет о полном запрете менять специальность. Глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга пояснил, какие программы могут затронуть ограничения. Например, если человек идет в магистратуру по химической специальности, то его образование должно быть связано с химией или химической технологией. «Мы не говорим, что будет закреплена жесткая преемственность», — подчеркнул он. По его словам, наоборот, появляется определенная свобода. После получения специальности по химическому профилю хорошо пойти в педагогическую магистратуру и работать после этого преподавателем химии. Можно также выбрать менеджмент в магистратуре, чтобы повысить свои управленческие компетенции.

Как отмечают между тем эксперты, возможность смены профиля и выбора образовательной траектории является востребованной — ее нужно сохранить. Особенно это важно для социогуманитарных специальностей и находящихся на стыке с ними технологических направлений, считает руководитель лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов. Однако для ряда специальностей, предполагающих высокие профессиональные риски, предложенный депутатами подход оправдан. К таким направлениям относят инженерно-технические, естественно-научные, медицинские и математические профили.

Информация о запрете поступать в магистратуру на другую специальность не получила распространения в российских СМИ. Издания освещали лишь предложенную депутатами инициативу.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

