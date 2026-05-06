13:38, 6 мая 2026

Стали известны цели мощного удара ВС России по военным объектам Украины

Стали известны цели мощного удара ВС России по военным объектам Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли мощный удар по военным объектам в нескольких областях Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«ВС РФ нанесли удары — по заранее выверенным целям, в том числе по местам запуска дронов, складам их хранения. Ракета поразила склад на территории одного из предприятий в Днепропетровске. Также взрывы гремели в Апостолово Днепропетровской области», — говорится в публикации.

Также были атакованы склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, предприятие в Кривом Роге и промышленные объекты в подконтрольных Киеву Запорожье и Херсоне.

За минувшие сутки ВСУ выпустили по России сотни беспилотников и управляемые авиабомбы. Об этом заявили в Минобороны РФ.

