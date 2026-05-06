Стали известны цели мощного удара ВС России по военным объектам Украины

ВС России нанесли мощный удар по военным объектам Украины в нескольких областях

Вооруженные силы (ВС) России нанесли мощный удар по военным объектам в нескольких областях Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«ВС РФ нанесли удары — по заранее выверенным целям, в том числе по местам запуска дронов, складам их хранения. Ракета поразила склад на территории одного из предприятий в Днепропетровске. Также взрывы гремели в Апостолово Днепропетровской области», — говорится в публикации.

Также были атакованы склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, предприятие в Кривом Роге и промышленные объекты в подконтрольных Киеву Запорожье и Херсоне.

За минувшие сутки ВСУ выпустили по России сотни беспилотников и управляемые авиабомбы. Об этом заявили в Минобороны РФ.