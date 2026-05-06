Стало известно о последнем сообщении пилота рухнувшего в Омской области самолета

СК возбудил дело после авиакатастрофы в Омской области, где погибли 2 человека

Следователи возбудили уголовное дело по факту авиакатастрофы в Омской области, жертвами которой стали два человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Произошедшее квалифицировано по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна»).

По данным следствия, 6 мая сверхлегкое воздушное судно «Аэропракт-22L2», на борту которого находилось два человека, вылетело с площадки у деревни Кошкарево. После сообщения пилота о намерении вернуться в точку взлета связь с самолетом была потеряна. Обломки воздушного судна обнаружены в четырех километрах от места взлета.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Борт использовался ООО «Авиабаза» и разбился при выполнении авиационных работ. Самолет совершал мониторинг лесных пожаров в регионе. Причина крушения пока неизвестна.