Стало известно о жертвах крушения самолета в российском регионе

Два человека стали жертвами крушения легкомоторного самолета «Аэропракт-22» в Омской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Как ранее сообщила региональная прокуратура, воздушное судно рухнуло в районе деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района около 13 часов дня по местному времени (10 утра по московскому). Борт использовался ООО «Авиабаза» и разбился при выполнении авиационных работ.

В свою очередь, Baza уточнила в Telegram, что самолет совершал мониторинг лесных пожаров в регионе. Причина крушения пока неизвестна. На месте работают экстренные службы.

До этого в Крыму упал многоцелевой истребитель Су-30, выполнявший плановый тренировочно-учебный полет. Как сообщало Минобороны России, экипаж успел катапультироваться.