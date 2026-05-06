Россия
10:45, 6 мая 2026Россия

Легкомоторный самолет разбился в российском регионе

Легкомоторный самолет «Аэропракт-22» разбился в Омской области
Майя Назарова

Фото: Dmitry Terekhov / Wikimedia

Легкомоторный самолет «Аэропракт-22» разбился в Омской области. Об этом сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что судно вело мониторинг лесных пожаров в российском регионе. Самолет принадлежит ООО «Авиабаза».

На борту «Аэропракта-22» находились два человека. Предварительно, никому из них спастись не удалось, отметил источник ТАСС.
Другие обстоятельства авиапроисшествия сейчас выясняются.

До этого сообщалось о падении легкомоторного самолета в Подмосковье. Жертвами тогда стали два человека. Воздушное судно рухнуло в нескольких метрах от реки, упав в деревья.

