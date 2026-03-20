Россия
16:48, 20 марта 2026Россия

В МЧС раскрыли подробности о крушении самолета в Подмосковье

МЧС Подмосковья: Легкомоторный самолет в Коломне упал вблизи берега Оки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал МЧС Московской области

Легкомоторный самолет в Коломне упал вблизи берега реки Оки. Подробности о крушении раскрыло МЧС Подмосковья в Telegram.

В ведомстве подтвердили информацию, что жертвами происшествия стали два человека.

К посту также прикреплен новый кадр с места крушения. На нем видно, что самолет разбился в нескольких метрах от реки, упав в деревья. В левой части снимка заметно полотно, похожее на часть парашюта.

Ранее в сети также появился снимок с более близкого ракурса. По нему можно сделать вывод, что пожара на месте катастрофы не было.

Легкомоторный самолет с людьми на борту рухнул в подмосковной Коломне днем 20 марта. Борт стартовал с аэродрома «Торбеево-Старт» в подмосковном Ступино для планового полет. Причина происшествия пока неизвестна.

