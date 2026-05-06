FT: Отказ США разместить ракеты в ФРГ угрожает военным планам ЕС против России

Отказ США разместить ракеты дальнего действия в Германии создает угрозу для военных планов Европы, направленных против России. Об этом сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на представителей НАТО.

По данным издания, решение президента США Дональда Трампа отменить планы по размещению ракет большой дальности в Германии показало критическую нехватку у Европы средств сдерживания Москвы.

Уточняется, что ракеты Taurus и Storm Shadow, находящиеся у стран Европейского союза (ЕС), имеют меньший радиус действия, а их запасы ограничены. Ожидается, что новые разработки в области дальнобойного оружия не принесут результатов до 2030-х годов. «Этот дисбаланс ограничивает возможности Европы сдерживать Россию и осложняет военное планирование», — заключают авторы издания.

Ранее лидер партии «Союз независимых социал-демократов» и бывший президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что страны ЕС намерены сохранить себя за счет воюющей с Россией Украины. Он отметил, что Европа «пытается вести войну с Россией через Украину и делает это и по сей день».